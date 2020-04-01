Владельцы ПСЖ планируют приобрести "Лидс"

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Владельцы ПСЖ планируют приобрести "Лидс"

Катарская инвестиционная Qatar Sports Investments, которая владеет ПСЖ, ведет переговоры с "Лидсом" о возможном приобретении клуба.

По данным источника, стороны близки к достижению договоренности: уже обговорили бюджет клуба.

Катарские бизнесмены давно рассматривали возможность приобретения английского клуба, поэтому остановились на "Лидсе", так как считают этот клуб самым перспективным.

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