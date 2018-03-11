Владельцы ПСЖ приняли решение по Неймару

Теги псжнеймарнассер ганим аль-хелаифи

Владельцы ПСЖ приняли решение по НеймаруКатарские владельцы французского ПСЖ приняли решение по будущему ведущего форварда своей команды Неймара.

Так, по информации El Mundo Deportivo, собственники уже уведомили президента клуба Нассера Ганима Аль-Хелаифи, что не допустят ухода бразильца ближайшим летом. При этом со своей стороны ими были обещаны новые финансовые вливания для дальнейшего укрепления состава команды и подписание нового тренера с мировым именем.

Напомним, летом ПСЖ будет готов потратить 150 миллионов евро на игрока "Барселоны". | soccernews.ru

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