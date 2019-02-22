Владельцы "Спартака", ЦСКА и "Краснодара" стали членами исполкома РФС

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Владельцы "Спартака", ЦСКА и "Краснодара" стали членами исполкома РФС

Сегодня, 22 февраля, на внеочередной конференции РФС было принято решение о формировании нового состава исполкома организации.

Как сообщают российские СМИ в него вошли владельцы "Спартака", ЦСКА и "Краснодара" Леонид Федун, Евгений Гинер и Сергей Галицкий, а также Сергей Прядкин, Игорь Ефремов, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Анатолий Турчак, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов и Александр Мирзоян.

Стоит отметить, что ещё четыре члена исполкома РФС будут выбраны на следующей конференции.

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