Владельцы "Спартака" могут приобрести еще один клуб

Теги спартак москва

Владельцы "Спартака" могут приобрести еще один клубХорватский клуб "Истра 1961" может получить владельца из России. 

Источник сообщает, что российские инвесторы готовы выкупить клуб, который испытывает серьёзные финансовые проблемы и находится на грани прекращения существования.

Российские бизнесмены готовы потратить на приобретение клуба 2 миллиона евро, а также покрыть все его долги.

Читайте: Нападающий "Марселя" отказался от перехода в "Спартак"  | soccernews.ru

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