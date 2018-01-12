Владельцы "Спартака" могут приобрести еще один клуб

Хорватский клуб "Истра 1961" может получить владельца из России.

Источник сообщает, что российские инвесторы готовы выкупить клуб, который испытывает серьёзные финансовые проблемы и находится на грани прекращения существования.

Российские бизнесмены готовы потратить на приобретение клуба 2 миллиона евро, а также покрыть все его долги.

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