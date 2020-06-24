Владелец "Кайрата" рассказал о деталях контракта Вагнера Лава
Владелец "Кайрата" Кайрат Боранбаев поделился информацией о переходе бразильца Вагнера Лава.
"Он должен пройти еще медобследование. После этого в течение двух дней мы сделаем официальное заявления. Его контракт будет краткосрочным, а условия адекватные. Также мы сможем разорвать контракт без каких-либо обязательств в случае локдауна. Вдруг сезон не будет доигран.
Зачем мы его подписали? Проанализировав наши игры мы пришли к выводу, что соперники чаще всего ставят против нас "автобусы". Поэтому мы решили подписать форварда, который умеет вскрывать такую оборону за счет креативных действий", - заявил Боранбаев.
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