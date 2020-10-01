Владелец агентства VIP-знакомств: "Роналду любил мальчиков. Брак с Ириной Шейк был прикрытием"

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Владелец агентства VIP-знакомств: "Роналду любил мальчиков. Брак с Ириной Шейк был прикрытием"

Владелец агентства VIP-знакомств Петр Листерман заявил, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду является гомосексуалистом.

"Знакомство Роналду с Шейк? Да, это моя работа. Ему просто нужно было прикрытие, он любил мальчиков. Это такой брак для красоты. Ей нужна была популярность, внимание фанатов, которые любили Роналду, а ему надо было не разочаровать своих фанов, показать, что он любит женщин.

Между Роналду и Шейк ничего не было? Может быть, случайно и было, но в основном они просто играли роль. Но стипендию мне дали, нормально", - заявил Листерман в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Роналду и Шейк состоялись в отношениях с 2010 по 2015 год. Сейчас португалец встречается с испанской моделью Джорджиной Родригес.

Что касается Листермана, то информация о его деятельности противоречива, а многие его заявления подвергаются сомнению и считаются попытками привлечь к себе скандальное внимание и прорекламировать бизнес.

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