Владелец агентства VIP-знакомств: "Роналду любил мальчиков. Брак с Ириной Шейк был прикрытием"
Владелец агентства VIP-знакомств Петр Листерман заявил, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду является гомосексуалистом.
"Знакомство Роналду с Шейк? Да, это моя работа. Ему просто нужно было прикрытие, он любил мальчиков. Это такой брак для красоты. Ей нужна была популярность, внимание фанатов, которые любили Роналду, а ему надо было не разочаровать своих фанов, показать, что он любит женщин.
Между Роналду и Шейк ничего не было? Может быть, случайно и было, но в основном они просто играли роль. Но стипендию мне дали, нормально", - заявил Листерман в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Роналду и Шейк состоялись в отношениях с 2010 по 2015 год. Сейчас португалец встречается с испанской моделью Джорджиной Родригес.
Что касается Листермана, то информация о его деятельности противоречива, а многие его заявления подвергаются сомнению и считаются попытками привлечь к себе скандальное внимание и прорекламировать бизнес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17