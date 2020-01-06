Владелец "Альмерии" в шутку боднул Зидана головой в грудь
Владелец "Альмерии" Турки Аль-Шейх пошутил над главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.
Аравийский бизнесмен во время встречи с французским специалистом боднул того головой в грудь.
Таким образом, Аль-Шейх сымитировал поступок самого Зидана во время финала ЧМ-2006, когда действующий наставник "бланкос" ударил защитника сборной Италии Марко Матерацци. Судя по реакции, француз шутку оценил.
@iomatrix23 Ha sido duro,no? Sangre árabe! pic.twitter.com/KreBvndsvX— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 5, 2020
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