Владелец "Альмерии" в шутку боднул Зидана головой в грудь

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Владелец "Альмерии" в шутку боднул Зидана головой в грудь

Владелец "Альмерии" Турки Аль-Шейх пошутил над главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.

Аравийский бизнесмен во время встречи с французским специалистом боднул того головой в грудь. 

Таким образом, Аль-Шейх сымитировал поступок самого Зидана во время финала ЧМ-2006, когда действующий наставник "бланкос" ударил защитника сборной Италии Марко Матерацци. Судя по реакции, француз шутку оценил.

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