Владелец "Альмерии" заявил о желании купить Месси



Владелец "Альмерии" Турки аль Шейх на встрече с аргентинским нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, заявил, что он хочет видеть форварда в своей команде.

"Я надеюсь купить тебя через пять лет, когда ты будет стоить дешевле", - приводятся слова аль Шейха в его Twitter.

Стоит отметить, что контракт Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года. В нынешнем сезоне 32-летний аргентинец провел за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

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