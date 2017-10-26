Владелец "Арсенала": "Хотим покупать топ-игроков и сохранять своих лидеров"

Владелец лондонского "Арсенала" Стэн Кронке высказался о будущем ведущих игроков своей команды Месута Озила и Алексиса Санчеса.

" Мы хотим подписывать топ-игроков и сохранять наших лидеров. Санчес и Озил - отличные игроки. Я видел их игру в воскресенье против "Эвертона". Они выглядели очень хорошо, и мы хотели бы сохранить их ", - цитирует Кронке Daily Mirror.

Напомним, Кронке также высказался о будущем Венгера. | soccernews.ru