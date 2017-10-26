Владелец "Арсенала" не думает об увольнении Венгера

Владелец "Арсенала" Стэн Кронке высказался по поводу того, почему Арсен Венгер находится у руля команды, несмотря на посредственные результаты.

"Венгер - сильный специалист. Он сосредоточен на работе и, думаю, уже всё доказал. Мы всегда взвешиваем решения, но нужно быть справедливыми и учитывать все факторы. Думаю, мы оценивали ситуации правильно и принимали верные решения. Постоянно менять тренеров легко. Куда сложнее повторить успех, сохранив конкурентоспособность. К таким ситуациям нужно подходить хладнокровно, спокойно и думать скорее о долгосрочной, а не о краткосрочной перспективе" - цитирует Кронке Mirror.

Напомним, что прошлым летом, несмотря на протесты болельщиков, "Арсенал" заключил с Венгером новый двухлетний контракт.

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