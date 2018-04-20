Владелец "Арсенала" прокомментировал решение Венгера покинуть клуб

Владелец контрольного пакета акций "Арсенала" Стэн Кронке прокомментировал решение главного тренера команды Арсена Венгера покинуть свой пост по окончании сезона.

"Это тяжелейший день для спорта. Деятельность Венгера на поле и вне его - одна из причин, по которой мы пришли в "Арсенал". Вряд ли кто-то сможет повторить его долголетие и стабильность на таком высоком уровне в столь длительный период времени. У Арсена есть несравнимый класс, мы всегда будем благодарны ему. У всех, кто любит "Арсенал" или просто футбол, есть долг благодарности перед Венгером.

Три титула чемпиона АПЛ, включая сезон "непобедимых", семь побед в Кубке Англии и 20 лет игры в Лиге Чемпионов - это исключительное достижение. Он изменил идентичность клуба и всего английского футбола. У нас большие амбиции. Мы хотим построить будущее на замечательном наследии Венгера, убедившись, что "Арсенал" будет бороться за самые большие титулы.

Мы должны сосредоточиться на концовке сезона, чтобы провести её достойно. Мы просим миллионы наших болельщиков присоединиться к нам и отдать должное одному из величайших людей в истории "Арсенала" и истории футбола" - цитирует Кронке BBC.

Напомним, что Венгер тренирует "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством "канониры" выиграли 17 трофеев.

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