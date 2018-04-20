Владелец "Арсенала" прокомментировал решение Венгера покинуть клуб
Владелец контрольного пакета акций "Арсенала" Стэн Кронке прокомментировал решение главного тренера команды Арсена Венгера покинуть свой пост по окончании сезона.
"Это тяжелейший день для спорта. Деятельность Венгера на поле и вне его - одна из причин, по которой мы пришли в "Арсенал". Вряд ли кто-то сможет повторить его долголетие и стабильность на таком высоком уровне в столь длительный период времени. У Арсена есть несравнимый класс, мы всегда будем благодарны ему. У всех, кто любит "Арсенал" или просто футбол, есть долг благодарности перед Венгером.
Три титула чемпиона АПЛ, включая сезон "непобедимых", семь побед в Кубке Англии и 20 лет игры в Лиге Чемпионов - это исключительное достижение. Он изменил идентичность клуба и всего английского футбола. У нас большие амбиции. Мы хотим построить будущее на замечательном наследии Венгера, убедившись, что "Арсенал" будет бороться за самые большие титулы.
Мы должны сосредоточиться на концовке сезона, чтобы провести её достойно. Мы просим миллионы наших болельщиков присоединиться к нам и отдать должное одному из величайших людей в истории "Арсенала" и истории футбола" - цитирует Кронке BBC.
Напомним, что Венгер тренирует "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством "канониры" выиграли 17 трофеев.
Не пропустите: Симэн призвал фанатов "Арсенала" помнить о трофеях, выигранных Венгером. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Выбросьте табличку "Wenger out": Арсен уходит с высоко поднятой головой
-
Финал Кубка Короля: "Барселона" против "Севильи" на "Ванда Метрополитано"
-
За место в тройке: дортмундская "Боруссия" сразится с "Байером"
-
За шаг до финала: "Манчестер Юнайтед" схлестнется с "Тоттенхэмом" в Кубке Англии
-
Официально: Венгер покинет "Арсенал" летом
Лента новостей
-
СПАЛ - "Рома" - 0:3 (обзор)
-
"Рубин" сыграл вничью с "Ростовом"
-
"Бавария" одержала очередную победу и другие результаты 31-го тура Бундеслиги
-
"Манчестер Сити" интересуется Левандовски
-
"Рома" на выезде разгромила СПАЛ
-
"Барселона" готовит обмен игроками с "Ливерпулем"
-
Клопп: "Вест Бромвич" решил не поливать газон в перерыве, и это усложнило игру"
-
Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Наполи"
-
Салах повторил "вечный" рекорд АПЛ
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Погребняк выбыл на шесть-восемь месяцев
-
Райт: "Я уверен, что Венгер был уволен, но он уходит с высоко поднятой головой"
-
"Вест Бромвич" – "Ливерпуль" - 2:2 (обзор)
-
Только два игрока "Спартака" тренируются вне общей группы
-
Драма на "Хоуторнс": "Вест Бромвич" вырывает ничью у "Ливерпуля"
-
Отаменди установил рекорд АПЛ
-
"Эйбар" – "Хетафе" - 0:1 (обзор)
-
"Хетафе" в гостях одолел "Эйбар"
-
Антон Миранчук не хочет играть в Англии
-
Моуринью высказался о чемпионской гонке в АПЛ в следующем сезоне
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|34
|52
|8
|Лестер Сити
|34
|44
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|35
|15
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|34
|28
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25