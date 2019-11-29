Владелец "Арсенала" прокомментировал увольнение Эмери

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Владелец "Арсенала" прокомментировал увольнение Эмери

Владелец лондонского "Арсенала" Стэн Кронке высказался касательно отставки Унаи Эмери с поста главного тренера команды.

"Мы искренне благодарим Унаи и его штаб. Они не жалели сил, чтобы вернуть клуб на тот уровень, на котором мы все его хотим видеть. Мы желаем Унаи и его ассистентам только успеха в будущем", - цитирует Кронке официальный сайт "канониров".

"Арсенал" объявил о назначении Эмери 23 мая 2018 года. В первом сезоне под руководством испанского специалиста команда финишировала пятой в АПЛ и дошла до финала Лиги Европы.

Сегодня клуб сообщил об увольнении тренера в связи с серией неудовлетворительных результатов. Лондонцы не могут победить в 7 матчах подряд.

Не пропустите: "Арсенал" выдал худшую серию с 1992 года. | http://soccernews.ru
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