Владелец "Атлетико" высказался о будущем Гризманна
Владелец "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что решение об уходе нападающего Антуана Гризманна зависит только от самого футболиста.
Напомним, что во вчерашнем финале Лиги Европы Гризманн оформил дубль в ворота "Марселя" (3:0).
"Больше всего трансфер будет зависеть от чувств Гризманна. Это будет только его решение. Или он захочет остаться в "Атлетико", где все вращается вокруг его, или перейдет в клуб, где никогда не войдет в историю", - сказал он.
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