Владелец "Брешии" запретил Балотелли общаться с легендарным порноактером

Владелец "Брешии" Массимо Челлино запретил нападающему команды Марио Балотелли общаться с порнозвездой-мужчиной, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, Балотелли хотел провести прямой эфир в Instagram с Рокко Сиффреди, но Челлино пригрозил ему серьезными санкциями. Стоит отметить, что Сиффреди снялся более чем в 1300 порнофильмах.

В нынешнем сезоне 29-летний Балотелли провел за "Брешию" 19 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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