Владелец "Челси" Абрамович получил третье гражданство

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Владелец "Челси" Абрамович получил третье гражданство

Фото твиттер "Говорит Москва"

Российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии, сообщает РБК и Forbes.

Владелец лондонского "Челси" получил португальский паспорт по закону о гражданстве как потомок общины сефардских евреев, живших на Пиренейском полуострове.

Для бизнесмена это уже третье гражданство - он также является гражданином Российской Федерации и Израиля.

Известно, что Абрамович подал документы на португальское гражданство ещё в октябре 2020 года.

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