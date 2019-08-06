Владелец "Дерби Каунти" подтвердил, что клуб хочет подписать Руни

Владелец "Дерби Каунти" Мел Моррис сказал, что клуб действительно интересуется форвардом "Ди Си Юнайтед" Уэйном Руни. Об этом сообщает TalkSport.

Ранее сообщалось, что 33-летний игрок может стать играющим тренером "Дерби Каунти".

"Причиной интересоваться Руни стало то, что футболист хочет вернуться в Англию. Мы поразмыслили, что с ним можно сделать. Наш клуб хочет вернуть себе величие. Это отличный шанс на пути к возвращению", - сказал Моррис.

Скорее всего, Руни будет выступать в Дерби Каунти" с января 2020 года.

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