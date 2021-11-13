Владелец "Дженоа" поделился деталями переговоров с Шевченко

Фото: инстаграм Шевченко/Автор неизвестен

Владелец "Дженоа" Андрес Бласкес поделился деталями переговоров с украинским специалистом Андреем Шевченко, который был назначен главным тренером команды.

"Мы предпримем необходимые шаги, чтобы сделать команду конкурентоспособной. В это мы Шевченко поможем. Сейчас мы готовим новую структуру управления, которая будет интегрирована с существующей.

Мы действительно хотим преуспеть с "Дженоа". Было нелегко убедить Шевченко после его успешной работы в сборной Украины. Он погружен в наше видение футбола.

Мы ценим, что "Дженоа" остается участником Серии А на протяжении 15 лет, но работа последних лет была основана на бюджетных ограничениях, которые мы хотим снять", — приводит слова Бласкеса football-italia.

Также не пропустите: Кононов может возглавить украинский клуб. | http://soccernews.ru