Владелец "Дженоа" поделился деталями переговоров с Шевченко
Фото: инстаграм Шевченко/Автор неизвестен
Владелец "Дженоа" Андрес Бласкес поделился деталями переговоров с украинским специалистом Андреем Шевченко, который был назначен главным тренером команды.
"Мы предпримем необходимые шаги, чтобы сделать команду конкурентоспособной. В это мы Шевченко поможем. Сейчас мы готовим новую структуру управления, которая будет интегрирована с существующей.
Мы действительно хотим преуспеть с "Дженоа". Было нелегко убедить Шевченко после его успешной работы в сборной Украины. Он погружен в наше видение футбола.
Мы ценим, что "Дженоа" остается участником Серии А на протяжении 15 лет, но работа последних лет была основана на бюджетных ограничениях, которые мы хотим снять", — приводит слова Бласкеса football-italia.
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