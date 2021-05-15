Владелец "Фиорентины" готов продать клуб. Он назвал цену и два условия для сделки

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Владелец "Фиорентины" Рокко Коммиссо в ответ на критику в свой адрес предложил купить у него клуб.

По словам бизнесмена, он готов продать команду за 335 миллионов евро в течение 10 дней жителю Флоренции.

"Как изменить систему? Давайте я выставлю "Фиорентину" на продажу. Я купил клуб за 170 миллионов евро, потратил 80 миллионов на решение вопросов с бухгалтерией, ещё 85 миллионов на строительство спортивного центра. Вижу, что люди во Флоренции богатые. Я хочу улететь в Америку, а "Фиорентину" продать богатым флорентийцам.

Сумма сделки - 335 миллионов евро, предложение действует 10 дней, за это время нужно внести депозит в размере 35 миллионов. Покупатель должен был флорентийцем. Даю вам шанс, это отличная возможность. Как вы думаете, кто-то из жителей Флоренции может себе это позволить? Если нет, почему вы тогда критикуете меня?" - приводит слова Коммиссо Tuttomercatoweb.

Американец владеет "Фиорентиной" с лета 2019 года. В текущем розыгрыше Серии А "фиалки" идут на 13-м месте.

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