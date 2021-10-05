Владелец "Фиорентины" рассказал о будущем Влаховича

Теги фиорентинадушан влахович

Владелец "Фиорентины" рассказал о будущем Влаховича

Фото твиттер "Фиорентины"

Форвард "Фиорентины" Душан Влахович отказался заключать новый контракт со своим клубом.

"Влахович не принял наше предложение о продлении соглашения. Мы потратили несколько месяцев на попытки договориться с ним, но теперь всё кончено", - цитирует владельца "фиалок" Рокко Коммиссо твиттер журналиста Фабрицио Романо.

Действующий договор между сторонами рассчитан до 30 июня 2023 года. 

В текущем сезоне 21-летний Влахович сыграл за "Фиорентину" 8 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Бывший игрок "Фиорентины" жестко раскритиковал Кокорина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Новый президент РПЛ рассказал о тендере на телевизионные права лиги

Новый президент РПЛ рассказал о тендере на телевизионные права лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов