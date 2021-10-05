Владелец "Фиорентины" рассказал о будущем Влаховича

Фото твиттер "Фиорентины"

Форвард "Фиорентины" Душан Влахович отказался заключать новый контракт со своим клубом.

"Влахович не принял наше предложение о продлении соглашения. Мы потратили несколько месяцев на попытки договориться с ним, но теперь всё кончено", - цитирует владельца "фиалок" Рокко Коммиссо твиттер журналиста Фабрицио Романо.

Действующий договор между сторонами рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне 21-летний Влахович сыграл за "Фиорентину" 8 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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