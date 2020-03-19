Владелец "Фиорентины" рассказал о количестве зараженных коронавирусом в клубе

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Владелец "Фиорентины" рассказал о количестве зараженных коронавирусом в клубе
Президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо рассказал, что в клубе диагностировано от восьми до 10 случаев заболевания китайским коронавирусом COVID-19.

"Мы должны быть очень аккуратны. Все, что мы можем сделать, это помочь медиками. Это наша обязанность. Сейчас три наших сотрудника изолированы в больнице, еще один находится дома. Всего у нас 8-10 зараженных.

Мы собрали около 420 тысяч евро за сутки. Я очень благодарен Франку Рибери за пожертвование. Флоренция стала для нас вторым домом, учитывая, как нас встретили здесь. Поэтому мы обязаны помочь стране.

В США ситуация с коронавирусом не такая серьезная, как в Италии. Я всем рекомендую оставаться дома, чтобы победить эту болезнь", - приводит слова Комиссо официальный сайт клуба.

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