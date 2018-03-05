Владелец "Фиорентины": "Смерть Астори это невероятная трагедия, я все еще в шоке"



Владелец "Фиорентины" Андреа Делла Валле шокирован гибелью капитана команды Давиде Астори.

"Мне сложно говорить, это невероятная трагедия. В понедельник Давиде должен был подписать новый контракт с клубом и продолжить карьеру во Флоренции. Я все еще в шоке. Давиде был символом нашей команды. Я горжусь тем, что знаю его. Мы всегда будем скучать по Астори. Он был настоящим капитаном", – приводит слова Делла Валле Football Italia.

Напомним, что 31-летний Астори умер во сне. Возможной причины смерти называются проблемы с сердцем.

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