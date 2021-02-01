Владелец "Фиорентины": "Я видел Кокорина только на видео"

Владелец "Фиорентины" Рокко Коммиссо признался, что он не занимался подробным анализом игры новичка команды Александра Кокорина.

"До сих пор я видел его только на видео. По поводу Кокорина я просто поверил спортивному директору Праде", - приводит слова Коммиссо La Gazzetta dello Sport.

"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года.

В первой части текущего сезона форвард провёл за "красно-белых" лишь 10 матчей, забив в них 2 гола (оба - с пенальти).

Не пропустите: "Фиорентина" надеется, что Кокорин будет готов к матчу с "Интером". | http://soccernews.ru