Владелец "Фиорентины": "Я видел Кокорина только на видео"
Владелец "Фиорентины" Рокко Коммиссо признался, что он не занимался подробным анализом игры новичка команды Александра Кокорина.
"До сих пор я видел его только на видео. По поводу Кокорина я просто поверил спортивному директору Праде", - приводит слова Коммиссо La Gazzetta dello Sport.
"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года.
В первой части текущего сезона форвард провёл за "красно-белых" лишь 10 матчей, забив в них 2 гола (оба - с пенальти).
Не пропустите: "Фиорентина" надеется, что Кокорин будет готов к матчу с "Интером". | http://soccernews.ru
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