Владелец "Гуанчжоу Эвергранд" исключил продажу Паулиньо

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Владелец "Гуанчжоу Эвергранд" исключил продажу ПаулиньоВладелец китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Сюй Чжайинь исключил продажу полузащитника своей команды Паулиньо, в услугах которого была заинтересована каталонская "Барселона".

Как информирует Mundo Deportivo, такое решение было принято собственником клуба из Поднебесной после того, как его команда потерпела ряд поражений в важных матчах. Кроме того, в "Гуанчжоу Эвергранд" учитывают, что уже в ближайшую пятницу в Китае закрывается трансферное окно, поэтому клубу будет сложно найти замену бразильцу.

Напомним, Перес может сорвать еще один трансфер "Барселоны". | soccernews.ru

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