Владелец "Интера" намекнул на продажу клуба

Миланский "Интер" может в скором времени сменить владельца. Такой вывод напрашивается из слов владельца клуба Чжана Цзиньдуна.

"Мы должны сконцентрироваться на нашем основном виде деятельности и убрать всё лишнее, что не относится к розничной торговле. Нужно без колебаний сократить наш бизнес", - цитирует Чжана Football Italia.

Ранее сообщалось о переговорах между компанией китайского бизнесмена Suning и британским инвестиционным фондом BC Partners о продаже "Интера". Стороны не сошлись в цене - было предложено 750 миллионов евро, а затребован 1 миллиард.

"Нерадзурри" лидируют в текущем розыгрыше Серии А, набрав 50 очков в 22 турах.

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