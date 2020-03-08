Владелец итальянского клуба подхватил коронавирус

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Владелец итальянского клуба подхватил коронавирус

Владелец итальянской "Новары" Маурицио Рулло подхватил китайский коронавирус COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

Рулло заразился вирусом в Германию, которую он посещал в рамках командировки. Сейчас он находится в больнице и проходит курс лечения. Клуб принял все необходимые меры, чтобы воспрепятствовать распространению болезни.

В данный момент Италия входит в первую тройку в мире по числу заразившихся коронавирусом (5883). Больше заболевших только в Китае (80695) и Южной Корее (7134). Во всем мире заразились 106 тысяч человек. Из них выздоровели почти 60 тысяч. Умерли почти 3600.

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