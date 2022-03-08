Владелец клуба НБА может купить "Челси"

Теги челси

Владелец клуба НБА может купить "Челси"

Владелец клуба НБА "Сакраменто Кингз" Вивек Ранадиве рассматривает возможность приобретения лондонского "Челси", сообщает Sportico.

По сведениям источника, индийский бизнесмен в настоящее время готовит предложение по английскому клубу. Ранее сообщалось, что владелец "Челси" Роман Абрамович хочет получить за клуб порядка четырех миллиардов евро.

Состояние Ранадиве составляет более 700 миллионов долларов. В 2013 году он вместе с группой инвесторов приобрел "Сакраменто".

Не пропустите: АПЛ не будет транслироваться в России. http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" намерен отобрать у "Интера" чемпионский титул 2006 года

"Ювентус" намерен отобрать у "Интера" чемпионский титул 2006 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов