Владелец клуба НБА может купить "Челси"

Владелец клуба НБА "Сакраменто Кингз" Вивек Ранадиве рассматривает возможность приобретения лондонского "Челси", сообщает Sportico.

По сведениям источника, индийский бизнесмен в настоящее время готовит предложение по английскому клубу. Ранее сообщалось, что владелец "Челси" Роман Абрамович хочет получить за клуб порядка четырех миллиардов евро.

Состояние Ранадиве составляет более 700 миллионов долларов. В 2013 году он вместе с группой инвесторов приобрел "Сакраменто".

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