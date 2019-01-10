Владелец "Краснодара" Галицкий планирует вернуться в бизнес

Теги краснодар

Владелец "Краснодара" Галицкий планирует вернуться в бизнес

Владелец футбольного клуба "Краснодар" и экс-гендиректор сети "Магнит" Сергей Галицкий занялся ресторанным бизнесом.

В скором времени бизнесмен запустит три ресторана в Краснодаре.

Первым местом станет "Кафе Краснодар", который откроется в парке, построенном на деньги Галицкого. 

Шеф повар этого заведения - Владимир Щепилов - заявил, что, подобные заведения появятся в Москве и Петербурге. 

В марте 2018 года Галицкий сказал, что хочет пожить спокойно, без особого к нему внимания, чтобы больше времени уделить любимому клубу и городу.

Ранее бизнесмен продал 29,1% акций "Магнита" банку ВТБ за 138 млрд рублей. 

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