Владелец "Краснодара" Галицкий получил должность в РФС



Президент РФС Александр Дюков заявил, что главой комитета российского детско-юношеского футбола станет владелец "Краснодара" Сергей Галицкий.

"Приняли решение о формировании нового состава комитетов. Предложили Галицкому возглавить комитет детско-юношеского футбола. Он это предложение принял", – приводят слова Дюкова российские СМИ.

Напомним, что в 2010-м году была открыта академия ФК "Краснодар", в которой занимаются 11 тысяч детей. Наиболее известными воспитанниками академии являются нападающие "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

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