Владелец "Краснодара" Галицкий рассказал о своём отношении к деньгам
Фото инстаграм Сергея Галицкого
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий поделился мнением о том, как нужно тратить заработанные деньги.
"Как мне кажется, ещё не выросло поколение богатых людей, которое понимает, что им столько денег не надо. Я разговаривал со своей дочерью о том, что количество денег у неё, наверное, будет достаточно ограниченным, потому что мне нужно будет, чтобы после меня финансировались клуб, школа, стадион, всё прочее. Базу новую для клуба строим. И дочь согласилась со мной.
Во-первых, следующее поколение должно иметь мотивацию. Во-вторых, в гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе. И ты должен отдавать этому обществу. Два завтрака ты съесть не сможешь, как ни пытайся. Второй завтрак уже будет полдником. Ты не можешь употребить больше двух-трёх тысяч калорий в день. Тебе не нужно столько. Не нужно двадцать машин, тридцать самолетов.
Почему у меня это понимание есть, а у других нет? Оно приходит. Просто мы все нетерпеливые. Это первое поколение богатых людей. Они начинают финансировать какие-то проекты. Этот процесс не вопрос одного дня. Он только начинает набирать обороты и дальше будет набирать. Россия при капитализме живёт 25 лет. Не бывает так быстро, как мы хотим. Нужно время на всё это", - считает Галицкий.
Бизнесмену сейчас 54 года. Он является инициатором создания "Краснодара", основанного в феврале 2008 года.
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