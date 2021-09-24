Владелец "Краснодара" Галицкий сообщил о серьёзной болезни

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Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий признался, что борется с серьёзным заболеванием.

"Почему я перестал ходить на матчи "Краснодара"? Да, я три игры пропустил. Это не секрет для краснодарцев, я болею и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу регулярно посещать домашние матчи. Не могу столько общаться с клубом, сколько необходимо президенту. Но это жизнь - ты не всегда являешься хозяином своей судьбы. Я не в той форме, поэтому некоторые игры пропускаю.

Я сказал о болезни только потому, что я - общественная фигура. Не хотел бы об этом говорить, но наши болельщики вправе понимать, что происходит. И должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Этим мы ограничимся. Отошёл ли я от оперативного управления клубом? Не совсем. Просто не могу находиться на стадионе физически. Но и были моменты, когда я мало управлял клубом. Мы сейчас работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась. Он не должен зависеть от одного человека.

Надо, чтобы бюджетом в 50-70 миллионов долларов могли управлять без меня, и чтобы школа могла финансироваться без меня. К марту или апрелю мы закончим эти процессы. Предварительно руководство будет состоять из совета директоров и из наблюдательного совета. Кроме того, будут банки, контролирующие исполнение обязательств. Это будут пассивные вложения, которые позволят без меня содержать футбольный клуб. Всё будет прописано: сколько менеджмент имеет право тратить на свою зарплату, сколько на трансферы.

Болельщики должны знать, что клуб не должен заканчиваться на одном человеке. То же касается и школы. У нас затраты на неё 8-9 миллионов долларов в год. Финансирование должно остаться на том же уровне. Когда мы закончим эти процессы, я стану свободен от клуба в плане моральных обязательств. Финансирование будет выполняться моими деньгами, но уже без меня. И независимо от того, могу ли посещать матчи, могу ли участвовать в менеджменте.

Главное - эффективно выстроить совет директоров, наблюдательный совет. Там будет место и активным болельщикам. Мы об этом объявим официально, чтобы Краснодар мог следить за происходящим и быть уверенным, что он не болеет за то, что завтра может закончиться", - сказал Галицкий.

Бизнесмену сейчас 54 года. Он является инициатором создания "Краснодара", основанного в феврале 2008 года.

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