Владелец "Краснодара" объяснил своё желание расторгнуть контракт с Мамаевым

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал о своём отношении к ситуации, в которой оказался полузащитник команды Павел Мамаев.

Напомним, что 30-летний футболист с октября прошлого года находится в СИЗО в связи с участием в избиении нескольких человек в центре Москвы.

Галицкий признался, что инициатива расторгнуть контракт со скандальным хавбеком принадлежит лично ему. Свою позицию он обосновал следующим образом.

"Оказаться в тюрьме я никому бы не пожелал, кроме, наверное, тех, кто совершил что-то очень плохое. Наверное, что-то в жизни Мамаев делал так, что это туда его привело. Я думаю, для него это тяжёлый урок. У нас в академии 11 тысяч воспитанников. Они должны знать, что с тех из них, кто станет футболистом, не будут спрашивать так, как с обычных людей, потому что они являются примером для простых мальчиков. За это им платят такие деньги. Если они думают, что они живут в обществе и свободны от него, то надо к классику обращаться.

Когда их фамилии выкрикивают на стадионе десятки тысяч человек, это налагает на них обязательства, хотят они того или нет. Если не хотите этих ограничений, то ведите другую жизнь. Эти 11 тысяч мальчиков, ложась спать, думают о тебе как о кумире. Твоя поведенческая модель должна этому соответствовать. Они должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, что неправильно втроём-вчетвером бить лежачего человека. Мы обязаны отреагировать. Я не желаю Павлу зла, хочу, чтобы для него всё побыстрее закончилось. Но они должны понимать, что мы будем всегда реагировать в таких случаях, когда это будет касаться такой поведенческой модели", - сказал Галицкий.

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