Владелец "Легии" не исключил возвращение Черчесова
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов может вернуться в польскую "Легию".
"С Черчесовым мы очень хорошие друзья. Мы находимся на связи. Его возвращение? Посмотрим, вы всё увидите", - сказал владелец клуба из Варшавы Дариуш Миодуски.
Черчесов возглавлял "Легию" с 2015 по 2016 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Польши.
В июле тренера уволили из сборной России после провального выступления на Евро-2020.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Легия Варшава
|30
|60
|2
|Пяст Гливице
|30
|53
|3
|Сласк Вроцлав
|30
|49
|4
|Лех Познань
|30
|49
|5
|Краковия Краков
|30
|46
|6
|Погонь Щецин
|30
|45
|7
|Ягеллония Белосток
|30
|44
|8
|Лехия Гданьск
|30
|43
|9
|Гурник Забже
|30
|41
|10
|Ракув Ченстохова
|30
|41
|11
|Заглембе Любин
|30
|38
|12
|Висла Плоцк
|30
|38
|13
|Висла Краков
|30
|35
|14
|Корона Кельце
|30
|30
|15
|Арка Гдыня
|30
|29
|16
|ЛКС Лодзь
|30
|21