Владелец "Легии" не исключил возвращение Черчесова

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Владелец "Легии" не исключил возвращение Черчесова

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов может вернуться в польскую "Легию".

"С Черчесовым мы очень хорошие друзья. Мы находимся на связи. Его возвращение? Посмотрим, вы всё увидите", - сказал владелец клуба из Варшавы Дариуш Миодуски.

Черчесов возглавлял "Легию" с 2015 по 2016 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Польши.

В июле тренера уволили из сборной России после провального выступления на Евро-2020.

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