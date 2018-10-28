Владелец "Лестера" мог разбиться в результате крушения вертолёта

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Владелец "Лестера" мог разбиться в результате крушения вертолёта

Владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабха мог разбиться в результате крушения вертолёта.

Как сообщает The Sun, воздушное судно, принадлежащее тайскому миллиардеру, потерпело крушение на автостоянке домашнего стадиона "лис".

Отмечается, что вертолёт вскоре после взлёта потерял управление и рухнул. О жертвах инцидента пока ничего неизвестно. На месте аварии работают экстренные службы.

Крушение произошло примерно через час после матча "Лестер" - "Вест Хэм", который завершился ничьей 1:1. | http://soccernews.ru

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