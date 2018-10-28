Владелец "Лестера" погиб при крушении вертолёта

2 Теги лестер сити

Владелец "Лестера" погиб при крушении вертолёта

Владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабха погиб при крушении вертолёта, сообщают практически все авторитетные британские издания.

Утверждается, что кроме тайского миллиардера жертвами авиакатастрофы стали его дочь и два пилота.

Причиной аварии воздушного судна называются проблемы с рулевым винтом. Официального подтверждения информации по-прежнему нет.

Не пропустите: СМИ: на борту разбившегося вертолёта были владелец и спортивный директор "Лестера". | http://soccernews.ru

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