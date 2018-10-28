Владелец "Лестера" погиб при крушении вертолёта

Владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабха погиб при крушении вертолёта, сообщают практически все авторитетные британские издания.

Утверждается, что кроме тайского миллиардера жертвами авиакатастрофы стали его дочь и два пилота.

Причиной аварии воздушного судна называются проблемы с рулевым винтом. Официального подтверждения информации по-прежнему нет.

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