Владелец "Лидса" рассказал, какие убытки принесет его команде пандемия коронавируса
Владелец "Лидса" Андреа Радрицциани рассказал о последствиях пандемии коронавируса для клуба, передает Sky Sports.
"Для футбола коронавирус стал экономической катастрофой. Клубы, как наш, теряют около 8-10 миллионов фунтов в год, чтобы быть конкурентоспособными и мало кому хочется держать бизнес, который приносит убытки. Нынешняя ситуация усугубляет наше положение. Мы не получаем прибыль и теряем около 2,5 миллионов фунтов. Это единственный источник прибыли, мы не можем заработать такую же сумму с отчислений за ТВ-права. Пандемия только ухудшает ситуацию, которая и так достаточно сложная", - сказал Радрицциани.
Напомним, чемпионаты по всему миру приостановлены из-за пандемии коронавируса.
По последним данным, коронавирус распространился уже на 196 стран. В общей сложности было зафиксировано 417 663 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 18 605 человек, выздоровели - 108 312.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18