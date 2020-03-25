Владелец "Лидса" рассказал, какие убытки принесет его команде пандемия коронавируса

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Владелец "Лидса" рассказал, какие убытки принесет его команде пандемия коронавируса

Владелец "Лидса" Андреа Радрицциани рассказал о последствиях пандемии коронавируса для клуба, передает Sky Sports.

"Для футбола коронавирус стал экономической катастрофой. Клубы, как наш, теряют около 8-10 миллионов фунтов в год, чтобы быть конкурентоспособными и мало кому хочется держать бизнес, который приносит убытки. Нынешняя ситуация усугубляет наше положение. Мы не получаем прибыль и теряем около 2,5 миллионов фунтов. Это единственный источник прибыли, мы не можем заработать такую же сумму с отчислений за ТВ-права. Пандемия только ухудшает ситуацию, которая и так достаточно сложная", - сказал Радрицциани.

Напомним, чемпионаты по всему миру приостановлены из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, коронавирус распространился уже на 196 стран. В общей сложности было зафиксировано 417 663 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 18 605 человек, выздоровели - 108 312.

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