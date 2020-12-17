Владелец "Лилля" продаст клуб
Президент "Лилля" Жерар Лопес согласовывает с компанией Merlyn Partners продажу клуба. Бизнесмен купил "Лилль" в 2017 году, однако финансовые трудности вынудили его обратится за помощью к кредиторам. Вполне возможно, что именно они настояли скором завершении сделки.
"Спасибо Merlyn Partners за интерес к моему клубу. Я буду внимательно и всесторонне изучать бумаги, чтобы были учтены интересы всех заинтересованных сторон. Для французского футбола наступают тяжелые времена. Последствия COVID-19 и проблемы с телеправами могут иметь негативный эффект. Однако, если инвесторы сделали нам предложение - значит они положительно отмечают нашу роботу и спортивные достижения команды", — приводит слова Лопеса GFFN.
Напомним, что "Лилль" трижды выигрывал чемпионат Франции и на данный момент лидирует в Лиге 1, набрав 32 очка после 15 туров.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13