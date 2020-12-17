Владелец "Лилля" продаст клуб

Президент "Лилля" Жерар Лопес согласовывает с компанией Merlyn Partners продажу клуба. Бизнесмен купил "Лилль" в 2017 году, однако финансовые трудности вынудили его обратится за помощью к кредиторам. Вполне возможно, что именно они настояли скором завершении сделки.

"Спасибо Merlyn Partners за интерес к моему клубу. Я буду внимательно и всесторонне изучать бумаги, чтобы были учтены интересы всех заинтересованных сторон. Для французского футбола наступают тяжелые времена. Последствия COVID-19 и проблемы с телеправами могут иметь негативный эффект. Однако, если инвесторы сделали нам предложение - значит они положительно отмечают нашу роботу и спортивные достижения команды", — приводит слова Лопеса GFFN.

Напомним, что "Лилль" трижды выигрывал чемпионат Франции и на данный момент лидирует в Лиге 1, набрав 32 очка после 15 туров.



Читайте также: Отец Месси отреагировал на информацию о переговорах с ПСЖ