Владелец "Ливерпуля": "Мне сложно понять, почему футболисты стремятся в Примеру, где конкуренция настолько слаба"

Владелец "Ливерпуля" Джон Генри не понимает, почему Луис Суарес и Филиппе Коутиньо ушли в "Барселону".

"Мне трудно понять, когда кто-то хочет уйти из "Ливерпуля". У клуба очень богатая история и традиции, "Ливерпуль" поддерживают миллионы фанатов, которые есть практически в каждой стране мира.

Нам не хочется быть в том положении, когда футболисты хотят куда-то уйти, даже если это такой серьезный клуб, как "Барселона". Мне сложно понять, почему футболисты стремятся в Примеру, где конкуренция настолько слаба. Они играют около 30 бессмысленных игр в год и ждут Лигу Чемпионов" - приводит слова Генри Liverpoolecho.

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