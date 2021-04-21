Владелец "Ливерпуля" обратился к фанатам после выхода клуба из Суперлиги

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Владелец "Ливерпуля" обратился к фанатам после выхода клуба из Суперлиги
Владелец "Ливерпуля" Джон Хенри выступил с обращением к болельщикам после выхода клуба из Европейской Суперлиги.

Фото: твиттер LFCMAGAZINE/Автор неизвестен

"Я хочу принести извинения всем болельщикам "Ливерпуля" за ситуацию, которую я создал в последние дни. Мы не должны были запускать такой проект, не заручившись поддержкой фанатов. За 48 часов вы дали нам понять, что этот проект не имеет смысла. Мы услышали вас. Я приношу извинения Юргену Клоппу, игрока и всем сотрудникам клуба", - приводит слова Хенри пресс-служба клуба.

Напомним, что Суперлигу официально покинули "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". После этого руководство Суперлиги приняло решение о приостановке проекта.

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