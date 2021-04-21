Владелец "Ливерпуля" обратился к фанатам после выхода клуба из Суперлиги
Владелец "Ливерпуля" Джон Хенри выступил с обращением к болельщикам после выхода клуба из Европейской Суперлиги.
Фото: твиттер LFCMAGAZINE/Автор неизвестен
"Я хочу принести извинения всем болельщикам "Ливерпуля" за ситуацию, которую я создал в последние дни. Мы не должны были запускать такой проект, не заручившись поддержкой фанатов. За 48 часов вы дали нам понять, что этот проект не имеет смысла. Мы услышали вас. Я приношу извинения Юргену Клоппу, игрока и всем сотрудникам клуба", - приводит слова Хенри пресс-служба клуба.
Напомним, что Суперлигу официально покинули "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". После этого руководство Суперлиги приняло решение о приостановке проекта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18