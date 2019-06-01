Владелец "Ливерпуля" пообещал выиграть АПЛ в следующем сезоне

Владелец "Ливерпуля" Джон Генри рассказал об амбициозных планах своего клуба на сезон 2019/20.

"Отсутствие победы в АПЛ в этом году означает, что в следующем мы будет стремиться к этому ещё больше. "Ливерпуль" уже достаточно силён, чтобы выиграть чемпионат. Возьмем золото в следующем сезоне. Ежегодно клуб показывает, что готов инвестировать в нужного игрока и делать это правильно, чтобы быть устойчивым", - цитирует Генри The Metro.

Напомним, что "Ливерпуль" не становился чемпионом Англии с 1990 года.

В сезоне 2018/19 "красные" были максимально близки к титулу, но "Манчестер Сити" всё-таки их опередил на 1 очко.

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