Владелец "Ливерпуля": "В следующем сезоне мы сосредоточимся на победе в АПЛ"
Владелец "Ливерпуля" Джон Генри рассказал, чего ждет от команды в сезоне-2019/20. ОБ этом сообщает Goal.com.
"Для меня европейский титул значит намного больше, чем чемпионство, однако я думаю фанаты ждут этого трофея. Поэтому в следующем сезоне мы сосредоточимся на победе в АПЛ.
Также нам нужно, чтобы все наши игроки восстановились. Ждем возвращения Алекса Окслейда-Чемберлена, также нам нужен здоровый Лаллана.
На следующий сезон у меня хорошее предчувствие", - сказал Генри.
Напомним, в минувшем сезоне "Ливерпуль" занял второе место в АПЛ, и стал победителем Лиги чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16