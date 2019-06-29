Владелец "Ливерпуля": "В следующем сезоне мы сосредоточимся на победе в АПЛ"

Владелец "Ливерпуля" Джон Генри рассказал, чего ждет от команды в сезоне-2019/20. ОБ этом сообщает Goal.com.

"Для меня европейский титул значит намного больше, чем чемпионство, однако я думаю фанаты ждут этого трофея. Поэтому в следующем сезоне мы сосредоточимся на победе в АПЛ.

Также нам нужно, чтобы все наши игроки восстановились. Ждем возвращения Алекса Окслейда-Чемберлена, также нам нужен здоровый Лаллана.

На следующий сезон у меня хорошее предчувствие", - сказал Генри.

Напомним, в минувшем сезоне "Ливерпуль" занял второе место в АПЛ, и стал победителем Лиги чемпионов.

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