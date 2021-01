Владелец "Манчестер Сити" выкупил старейший английский трофей

Владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур приобрёл уникальный экспонат для Национального музея футбола, который находится в Манчестере.

Ему удалось заполучить старейший английский трофей - Кубок Англии, который вручался с 1896 по 1910 год.

Покупка обошлась шейху в 843,5 тысячи евро.

We are delighted to announce we are now the proud custodian of the 1896–1910 #FACup following the recent purchase of the trophy at auction by Club owner, His Highness Sheikh Mansour bin Zayed.



#ManCity | https://t.co/axa0klD5rehttps://t.co/eRBRdbTFm0