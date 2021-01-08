Владелец "Манчестер Сити" выкупил старейший английский трофей

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Владелец "Манчестер Сити" выкупил старейший английский трофей

Владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур приобрёл уникальный экспонат для Национального музея футбола, который находится в Манчестере.

Ему удалось заполучить старейший английский трофей - Кубок Англии, который вручался с 1896 по 1910 год.

Покупка обошлась шейху в 843,5 тысячи евро. 

Стоит отметить, что это первый трофей в истории "Сити". Команда выиграла его 116 лет назад.

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