Владелец "Манчестер Сити" выкупил старейший английский трофей
Владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур приобрёл уникальный экспонат для Национального музея футбола, который находится в Манчестере.
Ему удалось заполучить старейший английский трофей - Кубок Англии, который вручался с 1896 по 1910 год.
Покупка обошлась шейху в 843,5 тысячи евро.
We are delighted to announce we are now the proud custodian of the 1896–1910 #FACup following the recent purchase of the trophy at auction by Club owner, His Highness Sheikh Mansour bin Zayed.— Manchester City (@ManCity) January 8, 2021
#ManCity | https://t.co/axa0klD5rehttps://t.co/eRBRdbTFm0
Стоит отметить, что это первый трофей в истории "Сити". Команда выиграла его 116 лет назад.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18