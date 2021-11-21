Владелец "Манчестер Юнайтед" одобрил увольнение Сульшера

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Владелец "Манчестер Юнайтед" одобрил увольнение СульшераФото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Совладелец "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глейзер дал добро на увольнение главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера после того, как это решение приняло руководство клуба.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, официальное заявление "Юнайтед" об отставке норвежского специалиста "по взаимному согласию" уже готово.

По информации источника, технический директор Даррен Флетчер и тренер Майкл Кэррик готовы временно возглавить команду, пока клуб не найдет замену Сульшеру.

Напомним, что вчера "МЮ" разгромно проиграл "Уотфорду" (4:1).

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