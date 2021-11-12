Владелец "Манчестер Юнайтед" высказался о величии Роналду

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Американский бизнесмен Аврам Глейзер, член семьи Глейзеров, которая владеет клубом "Манчестер Юнайтед", поделился мнением о португальском форварде команды Криштиану Роналду.

"Роналду перешел в клуб, когда ему было 16 (тогда Криштиану было 18 лет). И с первого дня он первым приходил на тренировки и последним уходил с них.

Великие спортсмены становятся великими не просто так, они не рождаются великими. Они усиленно работают и пытаются показывать максимум. Вы тоже должны стараться на полную.

Вы должны концентрироваться на работе и стараться достичь того, на что вы способны", – сказал Глейзер.

В нынешнем сезоне АПЛ Роналду сыграл 8 матчей, в которых забил четыре гола и отдал один ассист.

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