Владелец "Марселя" резко высказался о поведении фанатов клуба

Владелец "Марселя" Фрэнк Маккорт осудил поведение фанатов "провансальцев" в свете последних событий.

Напомним, фанаты атаковали клубную базу и устроили пожар. Их главным требованием была отставка нынешнего президента "Марселя" Жака-Анри Эйро. Инцидент стал причиной отмены встречи с "Ренном" в чемпионате Франции.

"У болельщиков могут возникать разногласия касательно работы руководства, однако мы не потерпим, чтобы это переросло в насилие. Фанаты "Марселя" любят свой клуб. Но я не могу сказать того же об этих небольших группировках. Мы планируем сотрудничать с властями для привлечения к ответственности виновных в нападении", — цитирует Маккорта пресс-служба "Марселя".