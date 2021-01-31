Владелец "Марселя" резко высказался о поведении фанатов клуба

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Владелец "Марселя" резко высказался о поведении фанатов клубаВладелец "Марселя" Фрэнк Маккорт осудил поведение фанатов "провансальцев" в свете последних событий.

Напомним, фанаты атаковали клубную базу и устроили пожар. Их главным требованием была отставка нынешнего президента "Марселя" Жака-Анри Эйро. Инцидент стал причиной отмены встречи с "Ренном" в чемпионате Франции.

"У болельщиков могут возникать разногласия касательно работы руководства, однако мы не потерпим, чтобы это переросло в насилие. Фанаты "Марселя" любят свой клуб. Но я не могу сказать того же об этих небольших группировках. Мы планируем сотрудничать с властями для привлечения к ответственности виновных в нападении", — цитирует Маккорта пресс-служба "Марселя".

Читать подробнее: Матч между "Марселем" и "Ренном" перенесен из-за атаки фанатов на базу хозяев | http://soccernews.ru
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