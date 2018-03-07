Владелец "Милана" хочет продать часть акций клуба

Владелец "Милана" Янгхонг Ли планирует продать часть акций клуба.

Как сообщает Todomercadoweb, Ли хочет продать 25% акций для того, чтобы погасить долг клуба в размере 300 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Милан" может быть продан арабской компании Fawaz Abdulaziz Alhokair Group.

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