Владелец "Монако" лично поздравил Головина с удачной игрой в матче с "Ниццей"

Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев пришёл в раздевалку команды после победы над "Ниццей" в матче седьмого тура Лиги 1.

Российский олигарх лично поприветствовал соотечественника Александра Головина, который в вышеуказанном поединке забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Ça fait du bien A samedi pour #ASMSB29 ! pic.twitter.com/TVL0tiK741 — AS Monaco (@AS_Monaco) September 24, 2019

Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года. В его активе 6 голов и 5 результативных передач в 41 матче.

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