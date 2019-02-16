Владелец "Монако" определился с новым вице-президентом клуба

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Владелец "Монако" определился с новым вице-президентом клуба

Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев определился с новым вице-президентом клуба, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, пост, освободившийся после отставки Вадима Васильева, займёт российский бизнесмен Олег Петров.

Петров не имеет опыта работы в футбольном бизнесе, но пользуется большим доверием со стороны Рыболовлева.

По итогам 24 туров "Монако" занимает 18-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своём активе 19 очков.

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