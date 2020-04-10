Владелец "Монако" пожертвовал миллион евро российскому региону

Теги монакокоронавирус

Владелец "Монако" пожертвовал миллион евро российскому региону

Пермский край получил серьёзную финансовую поддержку от уроженца региона бизнесмена Дмитрия Рыболовлева.

Владелец "Монако" перевёл на счета Пермского краевого фонда социальной поддержки миллион евро, а точнее 80 миллионов рублей.

Деньги должны пойти на борьбу с пандемией коронавируса, а именно на закупку средств защиты, оборудования и медикаментов.

Стоит отметить, что начинал свою карьеру Рыболовлев в медицине, работая в Перми врачом в реанимации.

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