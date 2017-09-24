Владелец "Монако" Рыболовлев может стать персоной нон-грата в одноименном княжестве

Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев может стать персоной нон-грата в одноименном княжестве, информирует FootMercato.

По сведениям издания, российский предприниматель был обвинен своим швейцарским коллегой Ивом Бувье, который специализируется на транспортировке и хранении произведений искусства и ценностей, в том, что тот не выплатил ему за работу около миллиарда евро. В связи с этим власти Монако могут выдать запрет Рыболовлеву на въезд в княжество.

Напомним, в пятницу "Монако" разгромил "Лилль". | soccernews.ru