Владелец "Наполи" Де Лаурентис: "Президент УЕФА Чеферин находится в руках ПСЖ"
Фото твиттер "Наполи"
Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис указал на зависимость руководства УЕФА от первых лиц ПСЖ.
"Выступления в Лиге Европы отнимают много энергии, и с экономической точки зрения нет равноценной компенсации. Обогащаются только структуры, а именно УЕФА.
Мы создали Ассоциацию европейских клубов, но она стала заложницей катарцев, а президент УЕФА Чеферин находится в руках главы ПСЖ. Он преклоняется перед силой Катара, их властью и лоском", - цитирует Де Лаурентиса Sky Sport Italia.
Напомним, что Ассоциацией европейских клубов руководит президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, который в апреле сменил на этом посту Андреа Аньелли после попытки создания Суперлиги.
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|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17