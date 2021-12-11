Владелец "Наполи" Де Лаурентис: "Президент УЕФА Чеферин находится в руках ПСЖ"

Фото твиттер "Наполи"

Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис указал на зависимость руководства УЕФА от первых лиц ПСЖ.

"Выступления в Лиге Европы отнимают много энергии, и с экономической точки зрения нет равноценной компенсации. Обогащаются только структуры, а именно УЕФА.

Мы создали Ассоциацию европейских клубов, но она стала заложницей катарцев, а президент УЕФА Чеферин находится в руках главы ПСЖ. Он преклоняется перед силой Катара, их властью и лоском", - цитирует Де Лаурентиса Sky Sport Italia.

Напомним, что Ассоциацией европейских клубов руководит президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, который в апреле сменил на этом посту Андреа Аньелли после попытки создания Суперлиги.

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